В Хабаровском крае остаются подтопленными 5 автодорог и 25 приусадебных участков

Гидрологическая обстановка в регионе находится на круглосуточном контроле специалистов управления МЧС

ТАСС, 17 сентября. Паводковые воды по состоянию на утро воскресенья не сошли с 5 поселковых автодорог и 25 приусадебных участков Хабаровского края после наводнения из-за дождей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Всего на территории 5 населенных пунктов в 2 муниципальных образованиях региона остаются подтопленными 25 приусадебных участков и 5 участков внутрипоселковых дорог", - рассказали в пресс-службе управления.

По информации спасателей, гидрологическая обстановка на территории Хабаровского края постепенно стабилизируется, но остается на круглосуточном контроле специалистов управления МЧС. Вода в реке Амур за последние сутки спала на 15 см в Хабаровске и на 1 см в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что в сентябре на Амуре в Хабаровском крае будет сохраняться средняя водность. На левобережье краевой столицы в первые осенние дни подтопило 31 приусадебный участок, 49 дач и 5 внутрипоселковых автодорог на островах Кабельный, Дачный, Большой Уссурийский, в Хабаровском районе в селе Корсаково - 2. Это произошло после того, как уровень воды в Амуре превысил 4 м.