17 сентября, 02:38
Военная операция на Украине

Клычков сообщил о падении БПЛА на нежилой объект в Орле

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Губернатор Орловской области Андрей Клычков
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил глава региона

ТАСС, 17 сентября. Беспилотный летательный аппарат упал в Орле, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

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"Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 03:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата", - написал глава региона в Telegram-канале. БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе, место ЧП оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия. Клычков добавил, что ситуация находится под контролем. По предварительным данным, пострадавших нет.  

Теги:
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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