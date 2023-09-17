Клычков сообщил о падении БПЛА на нежилой объект в Орле

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил глава региона

ТАСС, 17 сентября. Беспилотный летательный аппарат упал в Орле, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Друзья, сообщаю, что сегодня примерно в 03:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата", - написал глава региона в Telegram-канале. БПЛА упал на нежилой объект в Железнодорожном районе, место ЧП оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия. Клычков добавил, что ситуация находится под контролем. По предварительным данным, пострадавших нет.