В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра

По предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло на территории логистического центра в Узловском районе Тульской области. На месте работают экстренные службы, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.

"На территории Логистического центра №1 в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, проводятся необходимые следственные действия. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет.