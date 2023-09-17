17 сентября, 07:03

В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра

Софья Сандурская/ ТАСС, архив
© Софья Сандурская/ ТАСС, архив

По предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло на территории логистического центра в Узловском районе Тульской области. На месте работают экстренные службы, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщается на сайте Министерства по региональной безопасности Тульской области.

"На территории Логистического центра №1 в Узловском районе произошло падение БПЛА. На место происшествия выехали все экстренные службы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, проводятся необходимые следственные действия. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. 

Теги:
РоссияТульская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация