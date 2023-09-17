Протаранивший 10 машин в Москве ранил в ходе конфликта женщину

Пострадавшую вместе с ребенком нашли в его автомобиле

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина, задержанный в Ступине после того, как протаранил несколько машин в Москве, в ходе конфликта ранил женщину, она с травмами найдена в его автомобиле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"17 сентября, около 00:15 мск, на 100-м км трассы М-4 "Дон" сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции в ходе преследования была остановлена автомашина, в которой находилась женщина с телесными повреждениями. По предварительной информации, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошел конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, визуально похожим на топорик", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшая госпитализирована. "Также в автомашине находилась малолетняя 2021 года рождения, которая не пострадала. Правонарушитель доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств", - добавили в главке.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили ТАСС, что водитель внедорожника по пути следования совершил около 10 ДТП с транспортными средствами на Липецкой улице в Москве. Пострадавших в этих ДТП нет. Нарушитель задержан на территории Московской области. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что, по предварительным данным, у пострадавшей диагностировано множество порезов на теле, рваные раны на голове и нет пальца на руке.