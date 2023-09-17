В Белгородской области село Старый Хутор дважды попало под обстрел со стороны ВСУ

На месте работают аварийные и оперативные службы

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области.

Никто не пострадал, повреждены два частных домовладения, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. <…> После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж", - написал он.

Гладков уточнил, что в ходе обстрела никто не пострадал. На месте работают аварийные и оперативные службы.