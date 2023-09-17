17 сентября, 07:36
Военная операция на Украине

В Белгородской области село Старый Хутор дважды попало под обстрел со стороны ВСУ

На месте работают аварийные и оперативные службы

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды обстреляли село Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области.

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Никто не пострадал, повреждены два частных домовладения, на месте работают оперативные службы, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня дважды под обстрел ВСУ попало село Старый Хутор Валуйского городского округа. <…> После подворового обхода повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечен забор и нарушено электроснабжение одного из домов, а также разрушен гараж", - написал он.

Гладков уточнил, что в ходе обстрела никто не пострадал. На месте работают аварийные и оперативные службы. 

Теги:
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине
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