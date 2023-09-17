В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды после наводнений

Власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев

ДУБАЙ, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями. Об этом сообщил министр окружающей среды в Правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир.

"Грязь попала в колодцы в Дерне после повышения уровня воды", - заявил он телеканалу Al Jazeera. "Число случаев отравления детей загрязненной водой возросло до 150", - отметил министр. Он добавил, что власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.

"Катастрофа в Дерне беспрецедентна, и [ситуация] находится за пределами наших возможностей", - подчеркнул Мунир. "Мы призываем [страны] мира срочно оказать помощь", - заявил министр, уточнив, что усилия необходимо сосредоточить на решении проблем, связанных с питьевой водой и транспортом.