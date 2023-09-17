17 сентября, 07:50

В Ливии 150 детей отравились из-за загрязнения воды после наводнений

Власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев

ДУБАЙ, 17 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 150 детей в Ливии отравились в результате загрязнения воды, вызванного наводнениями. Об этом сообщил министр окружающей среды в Правительстве национального единства Ливии Ибрагим Мунир.

Читайте также
Что известно о последствиях наводнения в Ливии

"Грязь попала в колодцы в Дерне после повышения уровня воды", - заявил он телеканалу Al Jazeera. "Число случаев отравления детей загрязненной водой возросло до 150", - отметил министр. Он добавил, что власти призвали население затронутых стихией районов не пить воду из колодцев.

"Катастрофа в Дерне беспрецедентна, и [ситуация] находится за пределами наших возможностей", - подчеркнул Мунир. "Мы призываем [страны] мира срочно оказать помощь", - заявил министр, уточнив, что усилия необходимо сосредоточить на решении проблем, связанных с питьевой водой и транспортом. 

Теги:
Ливия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация