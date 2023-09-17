Спасатели МЧС России начали работы в пострадавшей от наводнении Дерне

Бортами МЧС России в Ливию доставлено 30 тонн груза гуманитарной помощи

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России приступили к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в городе Дерна в Ливии, который пострадал от наводнения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В городе Дерна для оказания медицинской помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных работ развернуты аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и автономный полевой лагерь. 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России приступили к поисковым и аварийно-спасательным работам в наиболее пострадавших районах города", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что специалисты оснащены всем необходимым инструментом, плавсредствами и водолазным оборудованием. Также в состав группы вошли кинологические расчеты. "Сотрудникам МЧС России предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий. Кроме того, российские спасатели осуществляют руководство местными поисковыми группами, профессионально оценивая уровень риска и направление работ", - добавили в ведомстве.

Также бортами МЧС России в Ливию доставлено 30 тонн груза гуманитарной помощи. В составе груза - аварийно-спасательные комплекты, осветительные комплексы, палатки, одеяла и передвижные электростанции.