В Сергиевом Посаде трое детей отравились парами хлора в фитнес-центре

Прокуратура проводит проверку

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Трое детей во время занятий в детском бассейне в фитнес-центре в Сергиевом Посаде отравились парами хлора и были госпитализированы. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

"По имеющейся информации, утром 16 сентября 2023 года в фитнес-центре, расположенном на улице Железнодорожной города Сергиев Посад, во время занятия в детском бассейне трое несовершеннолетних почувствовали недомогание. Впоследствии дети госпитализированы в медицинское учреждение с предварительным диагнозом "токсическое действие паров хлора", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что, как предварительно установлено, большая концентрация хлорсодержащего и кислотосодержащего раствора поступила в бассейн в связи с неисправностью насосно-циркулирующего оборудования. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных сотрудников фитнес-центра", - добавили в надзорном ведомстве.

Со своей стороны в управлении СК по Московской области добавили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Следователи и криминалисты работают на месте для установления всех обстоятельств, приведших к отравлению людей. Они допрашивают сотрудников клуба, изъяты образцы воды. Планируется назначение судебных экспертиз.