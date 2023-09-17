DPA: восемь посетителей "Октоберфеста" получили травмы из-за ЧП на аттракционе

Госпитализировали двоих человек, сообщило агентство

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы из-за инцидента с одним из аттракционов, который расположен на территории открывшегося в Мюнхене фестиваля пива "Октоберфест". Об этом сообщило агентство DPA.

ЧП произошло в субботу поздно вечером, но известно о нем стало только сейчас. Были госпитализированы два человека, их жизням ничего не угрожает.

Существенных подробностей не приводится. Известно лишь, что речь о столкновении двух вагонеток на "американских горках".

Крупнейший в мире фестиваль "Октоберфест" открылся на юге Германии накануне. Он продлится до 3 октября, и за это время его посетят, по оценкам организаторов, более 6 млн человек, будет продано свыше 5 млн литров пива. Фестиваль принимает гостей в 188-й раз, он проходит на территории в 34,5 га. Одновременно там могут находиться до 400 тыс. посетителей.

Работают на фестивале около 12 тыс. человек. Порядок обеспечивают примерно 500 полицейских и сотрудники частных охранных предприятий. "Октоберфест" приносит огромные доходы городу. Гости тратят в дни его проведения от €1 млрд до €1,2 млрд. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.