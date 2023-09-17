17 сентября, 08:58
Военная операция на Украине

Над Воронежской областью перехватили БПЛА

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

В Минобороны России уточнили, что беспилотник был самолетного типа

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Киев пытался атаковать объекты на территории РФ беспилотником самолетного типа, он перехвачен над территорией Воронежской области.

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Об этом сообщили в Минобороны России.

"17 сентября около 09:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что в результате подавления беспилотника силами РЭБ пострадавших и разрушений нет. 

Теги:
РоссияВоронежская областьГусев, Александр ВикторовичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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