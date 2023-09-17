17 сентября, 09:36,
обновлено 17 сентября, 09:47

В Екатеринбурге произошел пожар в промзоне

В тушении пожара участвуют 18 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Полимерные материалы, размещенные на открытой площадке в промышленной зоне, загорелись в Екатеринбурге, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"В 13:48 (11:48 мск) поступило сообщение о пожаре про адресу: город Екатеринбург, Сибирский тракт, 14-й километр, промзона. По оперативной информации, на площади 250 кв. м горят полимерные материалы на открытой площадке", - сообщили в пресс-службе.

В тушении пожара участвуют 18 человек и 6 единиц техники.

В ведомстве добавили, что в 14:29 (12:29 мск) пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала. 

Теги:
РоссияСвердловская область
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