В Истре нашли элементы сбитого ночью беспилотника

При их падении были нанесены незначительные повреждения забору близлежащего частного дома

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого ночью над Истринским округом, обнаружили. При их падении были нанесены незначительные повреждения забору близлежащего частного дома, пострадавших нет, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.

"Найдены элементы сбитого БПЛА, включая и части его стартового двигателя. Об этом говорит первичный осмотр обломков, найденных в ходе проводимых поисково-следственных мероприятий на территории Истринского городского округа. Аппарат, вероятнее всего, был малой дальности. Поэтому с этой целью были использованы разгонные двигатели БПЛА, части которых и найдены сегодня утром на одном из частных земельных участков в районе Новорижского шоссе. При падении элементы БПЛА нанесли незначительные повреждения забору близлежащего частного дома. Пострадавших нет", - написала она в своем Telegram-канале.

Она добавила, что все найденные части БПЛА направлены на экспертизу. В настоящее время устанавливается вероятность наличия взрывоопасных элементов, которые мог нести на себе сбитый беспилотник. Оперативные службы продолжают работу.