17 сентября, 10:38,
обновлено 17 сентября, 10:43

В Курской области три человека пострадали при обстреле деревни Успеновка со стороны ВСУ

Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив
© Сергей Мальгавко/ ТАСС, архив

Глава региона Роман Старовойт уточнил, что один из пострадавших получил тяжелое ранение

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Кореневского района в Курской области, пострадали три человека, сообщил в Тelegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - написал он.

Старовойт уточнил, что пострадавшие - жители деревни Успеновка Кореневского района, в воскресенье она снова подверглась обстрелу со стороны Украины. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация