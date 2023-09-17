В Курской области три человека пострадали при обстреле деревни Успеновка со стороны ВСУ

Глава региона Роман Старовойт уточнил, что один из пострадавших получил тяжелое ранение

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли деревню Успеновка Кореневского района в Курской области, пострадали три человека, сообщил в Тelegram-канале глава региона Роман Старовойт.

"Есть пострадавшие: у двух жителей легкие ранения, медики ЦРБ оказывают им необходимую помощь на месте; еще один с тяжелым ранением будет транспортирован в областную больницу бригадой санавиации", - написал он.

Старовойт уточнил, что пострадавшие - жители деревни Успеновка Кореневского района, в воскресенье она снова подверглась обстрелу со стороны Украины.