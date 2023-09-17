У Аланьи недалеко от населенных районов произошел лесной пожар

В тушении участвуют наземные пожарные расчеты и авиация

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Лесной пожар возник близ Аланьи (провинция Анталья) недалеко от местных деревень. Как сообщает турецкое телевидение, пожарные пытаются остановить распространение пламени и взять огонь под контроль.

Возгорание произошло недалеко от плотины Дим в уезде Узуноз в 11 км от центра Аланьи. Из-за сильного ветра огонь может быстро распространиться. В тушении участвуют наземные пожарные расчеты и авиация.

В настоящее время жилым кварталам в Аланье или гостиницам ничего не угрожает.

О причинах пожара пока информации нет. Координирует работу пожарных региональное Управление лесного хозяйства Турции.