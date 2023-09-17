Минздрав Подмосковья рассказал о состоянии трех детей, отравившихся парами хлора

ТАСС, 17 сентября. Трое детей, госпитализированных в результате отравления парами хлора при посещении бассейна в Сергиевом Посаде, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
"В результате происшествия в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области, поступили три ребенка. Всем проведены медицинские обследования, оказывается вся необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В свою очередь в управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что выясняются обстоятельства происшествия.
"Деятельность бассейна приостановлена", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.