Число жертв ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Мурманской области выросло до пяти

Погибшим оказался пассажир микроавтобуса

МУРМАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Пассажир микроавтобуса, столкнувшегося с угнанным самосвалом в Мурманской области, умер от полученных травм в больнице, став пятой жертвой этого ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по области.

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира (мурманчанин 1978 года рождения, женщина 1956 года рождения, молодой человек 1991 года рождения и мурманчанка 1951 года рождения) микроавтобуса от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Впоследствии от полученных травм в реанимационном отделении ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" скончался еще один пассажир (мужчина 1953 года рождения)", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, водитель самосвала находился в состоянии алкогольного опьянения. "Водитель задержан сотрудниками ГИБДД и доставлен в медицинское учреждение, где в результате процедуры освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения (0,823 мг/л)", - сказано в сообщении. В 2021 году его уже привлекали к ответственности по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).