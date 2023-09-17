На юге Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены работали в Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Воздушную тревогу объявляли в двух регионах на юге Украины.

По данным официального ресурса по оповещению населения, сирены сработали в 14:41 и 14:43 в Николаевской и Одесской областях. Сигналы отбоя поступили в 14:54 в Одесской области и через 15 минут в Николаевской.

Во время действия предупреждения местные СМИ сообщили о взрыве в городе Очаков Николаевской области. Официальных комментариев местных властей не поступало.

Ночью на Украине также объявлялась воздушная тревога. В это время местные СМИ сообщали о взрывах в Одессе.

В новость внесены изменения (15:28 мск) - добавлена информация об отмене тревоги