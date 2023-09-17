17 сентября, 12:42

Под Омском в ДТП пострадали шесть человек

Среди них есть трое детей

ОМСК, 17 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Омском районе Омской области. Как сообщила пресс-служба регионального УГИБДД, в результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира Lada (женщина 1994 года рождения, мальчики 2015 и 2017 годов рождения, девочка 2014 года рождения), а также пассажир Suzuki (женщина 1951 года рождения) доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель Lada Kalina при повороте со второстепенной дороги направо выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Suzuki Grand Vitara. Сообщение о ДТП поступило в 12:20 (09:20 мск). 

Теги:
РоссияОмская область
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