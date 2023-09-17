В Москве в хостеле обнаружили тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений найдено в комнате хостела на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГСУ СК.

"По данным следствия, в дневное время 17 сентября 2023 года в комнате хостела, расположенного на Пятницком шоссе, обнаружено тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в виде множественных телесных повреждений", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). "Следователи и криминалисты столичного [управления] Следственного комитета работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в главке.