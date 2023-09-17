В ДТП в Адыгее пострадали восемь человек

Трое из них являются детьми

МАЙКОП, 17 сентября. /ТАСС/. Столкновение трех автомобилей, двух легковых и "Газели", произошло на участке автодороги А-160 возле аула Пчегатлукай Теучежского района Адыгеи. Пострадали восемь человек, включая троих детей, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Предварительно установлено, что 28-летний житель Теучежского района на иномарке выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью", за рулем которой находился 46-летний житель Карачаево-Черкесской Республики. После удара "Газель" наехала на металлическое ограждение, а иномарка, продолжив движение, врезалась в еще один автомобиль - ВАЗ-21103, двигавшийся в попутном направлении. В результате ДТП различные травмы получили жители Теучежского района и города Адыгейска, водитель и пассажиры иномарки: 28-летний мужчина, две женщины (30 и 38 лет) и четырехлетняя девочка. С травмами госпитализированы и пассажиры "Газели": две женщины (66 и 69 лет), десятилетний мальчик и восьмилетняя девочка", - говорится в сообщении.

Следственным подразделением полиции проводится проверка, добавили в пресс-службе.