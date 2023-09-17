В Ливии специалисты МЧС России работают на самых сложных участках

Российские спасатели проводят откачку воды из затопленных подвалов и поиск тел погибших

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России, приступившие к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ в городе Дерна в пострадавшей от наводнения Ливии, задействованы на самых сложных участках, которые требуют особого снаряжения и профессионализма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" помогают местным спасателям на тех участках работ, которые требуют особого снаряжения и большого профессионализма. Российские спасатели проводят откачку воды из затопленных подвалов и поиск тел погибших", - сказали в пресс-службе.

В МЧС России добавили, что также силами министерства проводится очистка береговой линии.

Ранее сообщалось, что в городе Дерна для оказания медицинской помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных работ развернуты аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" и автономный полевой лагерь. 50 спасателей Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России начали поисковые и аварийно-спасательные работы в наиболее пострадавших районах города.