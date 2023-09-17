В Курской области зафиксировали шесть прилетов со стороны ВСУ по двум приграничным селам

В результате обстрела электроподстанция получила повреждения

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, зафиксировано шесть прилетов. Повреждена подстанция и линия электропередачи, частично Теткино без электроснабжения, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района обстреляны со стороны Украины. Всего зафиксировано шесть прилетов", - написал он.

В результате обстрела электроподстанция получила повреждения, рядом загорелась трава. Из-за повреждения линии электропередачи в части поселка Теткино нарушено электроснабжение. "Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановительным работам", - уточнил Старовойт.