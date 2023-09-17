На юге Москвы пьяный мужчина избил контролера городских парковок во время фотофиксации

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Пьяный мужчина избил контролера городских парковок, который осуществлял фотофиксацию автомобилей на юге Москвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГСУ СК.

"По данным следствия, 16 сентября 2023 года 49-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в 1-м Павловском переулке, нанес удар кулаком в область туловища контролеру отдела контроля городских парковок ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства", который осуществлял фотофиксацию автомобилей", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, по данному факту возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

"С фигурантом проведены следственные действия, ему предъявлено обвинение, в ходе допроса последний полностью признал вину", - сказали в главке.