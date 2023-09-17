СМИ: в Ираке четыре человека погибли в результате атаки турецкого БПЛА

По информации портала Shafaq News, среди них был высокопоставленный член Рабочей партии Курдистана

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Четыре сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли при ударе турецкого беспилотника на севере Ирака. Об этом сообщил портал Shafaq News.

По его информации, БПЛА атаковал автомобиль, принадлежавший сторонникам РПК, в 15:00 по местному времени (совпадает с мск) в провинции Найнава. Все четверо находившихся в автомобиле погибли, среди них был высокопоставленный член организации.

Турция начала очередную трансграничную операцию "Коготь - замок" на севере Ирака в апреле прошлого года. В качестве ее цели декларируется очистка региона от базирующихся там сторонников РПК. Эту организацию Анкара считает одной из основных угроз национальной безопасности. Конфликт с ней продолжается с 1984 года.