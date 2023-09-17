В Ливии в ДТП с участием автобуса погибли семь человек

Автобус перевозил иностранную поисково-спасательную бригаду

КАИР, 17 сентября. /ТАСС/. Как минимум семь человек погибли в Ливии в результате ДТП с перевозившим иностранную поисково-спасательную бригаду автобусом. Об этом сообщил телеканал Ash-Sharq в социальной сети X (ранее Twitter).

По его информации, как минимум семь человек погибли и шесть пострадали в результате того, что автобус, направлявшийся в Дерну, перевернулся.

Циклон "Даниэль" обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. Наиболее серьезно пострадал город Дерна, где были разрушены две плотины. Именно разрушение этих плотин стало главной причиной многочисленных жертв в регионе. Глава муниципалитета Дерны сообщил, что "городские власти ожидают увеличения числа погибших в результате удара стихии до 20 тыс.".