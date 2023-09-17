17 сентября, 17:39
Военная операция на Украине

В Шебекине на территории предприятия упал снаряд со стороны ВСУ

Глава администрации городского округа Владимир Жданов сообщил, что пострадавших нет

ТАСС, 17 сентября. Вооруженные силы Украины выпустили один снаряд по территории промышленного предприятия в Шебекине Белгородской области, никто не пострадал, сообщил глава администрации Шебекинского городского округа Владимир Жданов.

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"Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки. Без пострадавших", - написал Жданов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что других прилетов на территорию города Шебекина не зафиксировано. Обследование на предмет разрушений будет проводиться в светлое время суток. "Запуск системы оповещения населения во всех микрорайонах города связан с технической ошибкой", - добавил Жданов. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
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