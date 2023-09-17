В Абхазии утонул турист из Иваново

Сотрудники республиканской Госинспекции по маломерным судам выехали на место происшествия по экстренному вызову

СУХУМ, 17 сентября. /ТАСС/. Житель города Иваново утонул в воскресенье в Гагрском районе Абхазии, сообщила пресс-служба МЧС республики.

"Сегодня в районе села Алахадзы Гагрского района утонул житель города Иваново Российской Федерации Рябчиков Игорь Юрьевич, 1972 года рождения. С просьбой о помощи к спасателям обратились родные Рябчикова, отдыхавшие вместе с ним в Абхазии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники республиканской Госинспекции по маломерным судам выехали на место происшествия по экстренному вызову. Тело утонувшего обнаружили водолазы.