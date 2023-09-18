В Архангельской области ищут 9-летнего мальчика, потерявшегося в тайге

Как сообщили в МЧС, на поиски вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спасатели МЧС России ищут 9-летнего мальчика, который пошел с отцом и дедушкой за грибами в тайгу в Архангельской области и потерялся. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В тайге Пинежского района потерялся 9-летний мальчик. Он пошел в лес за грибами с отцом и дедом. Телефона и других средств связи у ребенка нет. На место из Архангельска вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В МЧС добавили, что в готовности к выдвижению находится вторая группировка спасателей. "Поиски организованы с земли и воздуха, задействованы огнеборцы пожарной части №45, кинологи и беспилотники МЧС России, а также полиция", - добавили в ведомстве.