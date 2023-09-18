Прокуратура Ливана рассмотрит иск Карлоса Гона к топ-менеджерам Nissan

Предприниматель намерен взыскать $1,1 млрд с 12 топ-менеджеров компании

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Ливанская прокуратура приступит в понедельник к рассмотрению судебного иска бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона к японским топ-менеджерам Nissan. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Предприниматель, проживающий сейчас в Ливане после бегства из Японии, намерен взыскать $1,1 млрд с 12 топ-менеджеров японской компании. Он обвиняет их клевете, диффамации и фабрикации доказательств.

По словам Гона, "предстоит долгая битва ради того, чтобы истина восторжествовала". После того как его адвокаты 18 мая передали собранные документы в прокуратуру, он заявил журналистам, что намерен "восстановить свою репутацию".

Гон был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года и обвинен в финансовых нарушениях, в частности в занижении доходов, злоупотреблении доверием и незаконном присвоении средств компании. Как утверждало следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более $80 млн) в статусе председателя совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год.

В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог. В конце декабря магнат при содействии двух американцев на частном самолете нелегально вылетел из Осаки в Стамбул и оттуда в Бейрут. В международном аэропорту экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры.

На состоявшейся 8 января 2020 года пресс-конференции в ливанской столице Гон обвинил официальных лиц Японии и руководство Nissan в сговоре против него, заявив, что является жертвой политического преследования. Он также подверг жесткой критике японскую судебную систему. Гон, имеющий гражданство Франции, Ливана и Бразилии, не покидал Ливан с 2019 года из-за красных уведомлений Интерпола о его розыске и аресте, выпущенных по требованию японских и французских властей.