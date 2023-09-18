В Ливии в ДТП погибли три сотрудника греческой гуманитарной миссии

Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщили в Генштабе национальной обороны Греции

ТАСС, 18 сентября. Три сотрудника гуманитарной миссии Греции погибли в Ливии в результате ДТП. Еще двое числятся пропавшими без вести, сообщил Генеральный штаб национальной обороны Греции 17 сентября.

По информации органа, автобус, перевозивший медицинский персонал Вооруженных сил Греции в Ливию для помощи после наводнений, столкнулся с автомобилем, двигавшимся во встречном направлении.

Отмечается, что Афины выясняют причины и обстоятельства происшествия совместно с властями Ливии, проводится операция по сбору личного состава в ливийском Бенгази и его возвращению в Грецию.

Как сообщило агентство Reuters, министр здравоохранения Ливии Осман Абдул Джалиль в правительстве, назначенном парламентом страны, заявил в ходе конференции, что в результате ДТП четверо сотрудников гуманитарной миссии погибли, еще 15 получили ранения разной степени тяжести.