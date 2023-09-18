По меньшей мере 20 сотрудников алмазодобывающей компании De Beers погибли в ДТП в ЮАР

AFP передает, что ДТП произошло на севере страны в Мусине в результате столкновения автобуса с грузовиком

ТАСС, 18 сентября. Как минимум 20 сотрудников компании-производителя алмазов De Beers погибли в результате ДТП в ЮАР. Об этом сообщило агентство AFP.

"Автобус, перевозивший сотрудников шахты, попал в аварию в воскресенье днем", - приводит AFP заявление департамента транспорта провинции Лимпопо. Отмечается, что авария "унесла жизни по меньшей мере двадцати сотрудников шахты".

Как сообщает агентство, ДТП произошло на севере страны в городе Мусина в результате столкновения автобуса, перевозившего сотрудников компании, с грузовиком.