В США в результате столкновения легкомоторных самолетов погибли два пилота

Инцидент произошел во время соревнования по воздушным гонкам

ТАСС, 18 сентября. Два пилота погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов во время посадки в Рино (штат Невада). Об этом сообщила 17 сентября ассоциация воздушных гонок города Рино в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Ассоциация воздушных гонок города Рино с разбитым сердцем сообщает, что сегодня около 14:15 (00:15 мск 18 сентября) два члена нашей гоночной семьи <...> скончались в результате несчастного случая при посадке", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время соревнования по воздушным гонкам. Отмечается, что ассоциация приняла решение отменить все оставшиеся гонки.

Сообщается, что организаторы соревнования сотрудничают с Национальным советом по безопасности на транспорте, Федеральным управлением по гражданской авиации и местными властями для установления причины аварии.