На северо-западе Казахстана в ДТП погибли шесть человек

Среди жертв было четверо несовершеннолетних

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Шесть человек, включая четверых несовершеннолетних, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Инцидент произошел накануне вечером возле поселка Бекей на 290-м км автодороги республиканского значения Самара - Шымкент. "Столкнулись фура DAF и легковушка Lada Priora. В результате погибло шесть человек: 34-летний мужчина, 35-летняя женщина и четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получил 37-летний водитель фуры. Для выяснения обстоятельств аварии на месте работают сотрудники полиции области.