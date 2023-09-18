На Ямале при пожаре в жилом доме погибли три человека

Среди них двое детей

ТАСС, 18 сентября. Три человека, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилом доме в городе Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"При тушении пожара были обнаружены трое погибших, из них двое детей 2017 и 2020 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пожар произошел в Ноябрьске в жилом доме по улице Школьная д. 3. На момент прибытия спасателей на место вызова наблюдалось горение по всей кровле. Пожар ликвидирован в 03:27 (01:27 мск) на площади 672 кв. м.

В тушении огня были задействованы 111 человек личного состава и 10 единиц спецтехники МЧС.

В жилом доме зарегистрированы 48 человек из них 12 детей. Год постройки 1989. Дом признан аварийным, срок сноса 2028 год, добавили в пресс-службе.