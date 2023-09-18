В Екатеринбурге в метро пассажир упал под поезд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Движение на участке "Проспект Космонавтов - Площадь 1905 года" в метро в Екатеринбурге, где под поезд упал пассажир, остановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.
"Остановлено движение на участке "Проспект Космонавтов" - "Площадь 1905 года". На "Проспекте" пассажир упал под поезд, находится под вторым вагоном", - сказали в пресс-службе.
Отмечается, что в настоящее время организовано движение на участке "Площадь 1905 года - Ботаническая".
Позже в пресс-службе администрации города сообщили, что движение на участке полностью восстановлено.
"Движение метрополитена полностью восстановлено в 9:15 (7:15 мск). Все станции открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.