В Приморье все дома освободились от воды после августовского паводка

Как сообщили в региональном МЧС, в Дальнереченске остаются подтопленными семь придомовых территорий

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Все частные дома и подвалы многоквартирных домов в Приморье освободились от воды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России. Подтопленного жилья в крае нет.

"На реках Приморского края продолжается спад уровня воды. Остаются подтопленными берега рек: Уссури - в среднем течении, Большая Уссурка и Илистая - в нижнем течении. Остальные реки в берегах. В настоящее время в Приморье подтопленных частных домов и подвалов многоквартирных домов нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за текущие сутки от воды освободились четыре подвала многоквартирных домов и шесть придомовых территорий. При этом в Дальнереченске остаются подтопленными семь придомовых территорий. В двух пунктах временного размещения в Уссурийском и Артемовском городских округах размещены 70 человек, в том числе 15 детей.

"Всего с нарастающим итогом просушено 2 190 домов в 12 муниципальных образованиях, откачана вода из 1 637 подвалов жилых домов в 14 муниципальных образованиях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Всего для ликвидации последствий ЧС сформировано 226 аварийно-восстановительных бригад, привлечены 397 человек и 80 единиц техники", - сообщает пресс-служба.

Сильные дожди в Приморье шли на протяжении всего августа. За период непогоды в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населенных пунктов были подтоплены 5 648 жилых домов, нарушено транспортное сообщение с 101 населенным пунктом. 25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 10 млрд рублей.