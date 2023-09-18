Экс-глава новосибирского филиала "Росгосстраха" получил три года колонии за мошенничество

Он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к трем годам исправительной колонии бывшего директора новосибирского филиала страховой компании с государственным участием Алексея Игошина за совершение мошенничества на 13 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по региону.

"Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы Игошин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, судебный процесс перенесен в Москву по адресу нахождения головного офиса страховой компании.

Как установлено судом, директор новосибирского филиала страховой компании с государственным участием Алексей Игошин похитил свыше 13 млн рублей, принадлежавших возглавляемой им организации. В сентябре 2021 года он заключил договор с новосибирским заводом на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов, указав в контракте в качестве страхового агента аффилированное с ним юридическое лицо. Комиссионное вознаграждение на общую сумму свыше 13 млн рублей, выделенное указанному юрлицу страховой компанией, Игошин присвоил.

Следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в отношении Алексея Игошина было возбуждено, расследовано и передано в суд уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). На стадии предварительного следствия причиненный ущерб возмещен им в полном объеме.

Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено в 2021 году. На тот момент он занимал должность директора филиала "Росгосстраха" в Новосибирске.