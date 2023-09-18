Врачи госпиталя МЧС оказали в Ливии помощь 35 пострадавшим от наводнения

Среди них трое детей

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Врачи аэромобильного госпиталя отряда "Центроспас" МЧС России в Ливии оказали помощь 35 пострадавшим от наводнения, среди них трое детей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Врачами полевого мобильного госпиталя отряда "Центроспас" оказана медицинская помощь 35 пострадавшим, в том числе трем детям", - говорится в сообщении.

Помимо госпиталя, в Ливии работают и российские спасатели. В течение суток они обследовали площадь в зоне бедствия более 3 кв. км и 10 км береговой линии. "Из-под завалов извлечены тела пятерых погибших, обследованы 75 объектов на предмет поиска живых людей под завалами", - сообщили в МЧС. Для обследования территории применялись беспилотные авиационные системы.

Российские специалисты продолжают поисково-спасательные работы, в том числе с использованием водолазных расчетов с применением эхолота. Они работают в городе Дерна, где им предстоит обследовать наиболее сложные участки, включая подвалы разрушенных зданий. Спасатели МЧС России помогают местным спасателям на тех участках работ, которые требуют особого снаряжения и большого профессионализма.