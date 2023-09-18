Экс-начальника управления пенсионного фонда Красноярского края подозревают во взятке

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Бывший начальник управления информационных технологий пенсионного фонда России по Красноярскому краю подозревается в получении взятки в размере 1,3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления информационных технологий Отделения пенсионного фонда России по Красноярскому краю (сейчас называется Социальный фонд России - прим. ТАСС) по подозрению в получении взятки <…> в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, в июне 2021 года обвиняемый и директор компании "Лерком" договорились о помощи в заключении госконтракта на выполнение работ по модернизации локально-вычислительной сети пенсионного фонда. Стоимость работ составила более 5,3 млн рублей. Вознаграждение экс-сотруднику фонда за эту услугу составило 1,3 млн рублей.

"Компания взяла на себя обязательство в срок с 01 октября по 03 декабря 2021 года провести демонтаж телекоммуникационных шкафов, монтаж новых комплектующих интеллектуальной подсистемы АСУ ЛВС, провести пусконаладочные работы системы АСУ ЛВС, а также разработать техническую документацию. Располагая сведениями о невыполнении компанией работ в полном объеме, начальник управления информационных технологий ОПФР по Красноярскому краю подписал акт сдачи-приемки выполненных работ", - отметили в ведомстве.

После оплаты контракта начальник управления информационных технологий получил от директора "Леркома" взятку в 1,3 млн рублей за содействие в заключении госконтракта.

Экс-начальник управления находится под домашним арестом.