В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов на 13 млн рублей

Общий объем экспортированной древесины составил более 2,7 тыс. куб. м

УЛАН-УДЭ, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи Бурятии возбудили уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов стоимостью более 13 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

"Проведена проверка исполнения законодательства в сфере оборота лесоматериалов. Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении экспорта пиломатериалов в Центр электронного декларирования Дальневосточной электронной таможни поданы 12 деклараций на пиломатериалы хвойных пород, содержащие недостоверные сведения о происхождении древесины", - сообщили в ведомстве.

Общий объем экспортированных лесоматериалов составил более 2,7 тыс. куб. м. "С целью их легализации декларант внес в Единую государственную автоматизированную информационную систему по учету древесины и сделок фиктивную информацию", - добавили в прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов).