В Новой Каховке сообщили о перебоях со светом в восьми селах из-за обстрелов ВСУ

Согласно заявлению администрации округа, все службы экстренного реагирования и аварийно-ремонтные службы находятся на месте и продолжают работать

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в понедельник обстреляли Новокаховский городской округ, в результате перебои с электроснабжением наблюдаются в восьми населенных пунктах, сообщила в Telegram-канале администрация округа.

"В 04:00 (мск - прим. ТАСС) в результате обстрела со стороны ВСУ перебита водопроводная труба [по адресу] ул. Запорожцев, 134. Снаряд попал в подвал этого дома. Также после утренних обстрелов были аварийно отключены от электроснабжения села Райское, Тополевка, Масловка, Обрывка, Новые Лагери, Песчаное, Корсунка, поселок Днепряны. На данный момент электричество есть в Днепрянах, Масловке, Обрывке, Новых Лагерях, Песчаном, Корсунке, кроме Райского и Тополевки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы экстренного реагирования и аварийно-ремонтные службы находятся на месте и продолжают работать.