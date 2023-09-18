В Приморье самосвал снес виадук на региональной трассе

Пострадал один человек

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Водитель самосвала на трассе Владивосток - Хабаровск под Владивостоком снес с опор крытый виадук. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Приморья.

"В 15:10 (08:10 мск) на гострассе в районе Весенней самосвал снес с опор крытый виадук. Движение перекрыто полностью.На место выдвинулись краевые спасатели, представители Минтранса Приморского края. Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на место ЧП также направлена бригада АО "Примавтодор" для разбора лееров по оси. К вечеру приедет тяжелая техника и начнется разборка упавшей конструкции.

По данным прокуратуры региона, в результате ДТП пострадал водитель.

"Около 15:18 (08:18 мск) сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть, движение на участке автомобильной дороги перекрыто сотрудниками ГИБДД. Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь", - сообщили в ведомстве.

Ведомство также инициировало проверку по факту ДТП, а также поставило на контроль принятие мер к демонтажу поврежденных конструкций собственником автомобильной дороги и оперативное восстановление транспортного сообщения.

Альтернативный проезд осуществляется по автодороге поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. Обрушения виадуков из-за поднятого кузова самосвалов в Приморье происходили и ранее. Так в 2018 году пешеходный виадук обрушился во Владивостоке на автодороге Седанка - Патрокл. Тогда никто не пострадал.

В новость были внесены изменения (09:20 мск) - добавлена информация о пострадавшем.