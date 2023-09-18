18 сентября, 07:06
Военная операция на Украине

ВСУ за ночь выпустили 30 снарядов по населенным пунктам Херсонской области

По данным представителя оперативных служб региона, украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка и Саги

ГЕНИЧЕСК, 18 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за ночь выпустили по Корсунке и другим населенным пунктам Херсонской области 30 снарядов из ствольной артиллерии. Об этом сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Подстепное, Корсунка, Саги, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии", - сказал он.

В воскресенье в течение дня ВСУ выпустили из ствольной артиллерии 51 снаряд по населенным пунктам Кардашинка, Песчановка, Новая Збурьевка, Крынки, Солонцы и Днепряны. 

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