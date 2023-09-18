В Белгороде неизвестные подожгли конструкцию с символом Z

Полиция разыскивает поджигателей

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли конструкцию с символом Z в Белгороде. Сейчас полиция разыскивает поджигателей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Валентин Демидов.

"Сегодня ночью в 00:29 неизвестные подожгли конструкцию "Z", установленную возле пр. Ватутина. Камера зафиксировала момент поджога, видеозапись передали в полицию. Проводятся следствено-разыскные мероприятия", - написал Демидов.

По его словам, камера зафиксировала машины, водители которых останавливались и пытались помочь. "Благодарю всех и особенно того молодого человека, который сам начал тушить пожар огнетушителем, не дожидаясь прибытия спецслужб", - добавил мэр.

Конструкция практически не пострадала, власти в ближайшее время приведут ее в порядок.