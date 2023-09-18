Адвокат командира "Ахмата" написал заявление в СК после сообщений о дискредитации ВС РФ

Поводом для обращения стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о конфликте внутри спецназа

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Адвокат командира спецназа "Ахмат" Апты Алаудинова подал заявление в СК РФ, в котором просит возбудить уголовное дело после публикации в одном из Telegram-каналов сообщений, дискредитирующих это подразделение. Об этом ТАСС сообщил защитник и помощник командира Алаудинова Денис Шапиро.

"Заявление в интересах Алаудинова о возбуждении уголовного дела я направил председателю Следственного комитета Российской Федерации генералу юстиции Александру Ивановичу Бастрыкину, - сказал он. - Я также обратился к генеральному прокурору Российской Федерации действительному государственному советнику юстиции Краснову Игорю Викторовичу с просьбой взять на личный контроль сложившуюся ситуацию". По словам Шапиро, с точки зрения его доверителя, в действиях пока не установленных лиц, разместивших провокационные материалы, есть признаки преступления, предусмотренные ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации).

Поводом для обращения к руководству СК РФ и генпрокурору стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о конфликте внутри спецназа "Ахмат", который привел к перестрелке между военнослужащими этого подразделения.

"Данные сведения не соответствуют действительности и порочат Вооруженные силы РФ, а именно спецназ "Ахмат", который входит во Второй армейский корпус ВС МО РФ", - подчеркнул Шапиро. Он назвал опубликованные аудиосообщения сфальсифицированными. "Данные лица занимаются фабрикациями в интересах вооруженных сил Украины <...> в условиях проведения специальной военной операции", - сказал он.

В свою очередь командир спецназа "Ахмат" герой России, герой ЛНР, заместитель командующего Второго армейского корпуса ВС МО РФ, генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что все бойцы его подразделения сражаются на равных условиях. "Мы делаем одно общее дело <...> Считаю, что дисциплина и уклад, которые сегодня есть в спецназе "Ахмат", могли бы быть примером для других подразделений и служб", - сказал он, подчеркнув, что разделения по национальному или какому-либо другому признаку в его подразделении нет.

Официальным комментарием СК и Генпрокуратуры ТАСС пока не располагает.