Верховный суд освободил от ответственности мужа, сломавшего ногу напавшему на его жену

Уголовное дело прекращено за отсутствием в деянии состава преступления

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор и прекратил дело в отношении жителя Астраханской области, избившего мужчину, который ворвался к нему домой в состоянии алкогольного опьянения и угрожал убить его жену. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Приговор отменить, уголовное дело прекратить за отсутствием в деянии состава преступления", - говорится в судебном акте.

Как установил суд, во двор к подсудимому ворвался житель поселка в состоянии алкогольного опьянения, начав бить и угрожать его жене. "Суд установил, что причиной конфликта явились неправомерные действия потерпевшего Б., который в ночное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбил ногой калитку чужого домовладения, проник во двор Макухиных, зашел в дом, вытащил В. за волосы, нанес ей удары в область головы и угрожал убийством. На ее действия по противостоянию агрессивному поведению Б. он повернулся и замахнулся на нее рукой. Однако в этот момент во двор зашел Макухин и, увидя происходящее, опасаясь за безопасность своей супруги, нанес один удар в прыжке ногами в область правого бедра потерпевшего", - говорится в решении суда.

В результате удара у напавшего произошел перелом кости. Суды низших инстанций пришли к выводу, что действия Макухина превысили пределы самообороны, так как реальной угрозы жизни и здоровью его жены не было. В то же время в отношении нападавшего были возбуждены дела о нанесении побоев и незаконном проникновении в чужое жилище.

Оценивая эти обстоятельства, суд пришел к правомерному выводу о том, что со стороны Б. были совершены действия, представляющие непосредственную угрозу применения насилия в отношении М. и В., в связи с чем возникло право на их защиту, то есть на необходимую оборону. Верховный суд отметил, что закон предусматривает возможность защиты и от посягательства, не сопряженного с насилием, но опасного для жизни обороняющегося или другого лица, а также связанного с угрозой применения такого насилия. При этом ответственность за превышение пределов необходимой обороны наступает только в том случае, когда по делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, который не был необходим для предотвращения или пресечения конкретного опасного посягательства.