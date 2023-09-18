18 сентября, 07:02

В Калужской области задержали мужчину, завербованного спецслужбами Украины

Он должен был совершить диверсию на территории РФ, в том числе подрывать склады и магазины в Москве,

КАЛУГА, 18 сентября. /ТАСС/. Завербованного службой безопасности Украины (СБУ) мужчину, работавшего на стройке в Калужской области, задержали сотрудники ФСБ по региону. Он должен был совершить диверсию на территории РФ, в том числе подрывать склады и магазины в Москве, сообщили в пресс-службе ФСБ по Калужской области.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен мужчина 1990 года рождения, прибывший в Калужскую область с территории Украины в апреле 2023 года в целях трудоустройства на один из строительных объектов. <...> В связи с тем, что действия гражданина не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области ему объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией)", - говорится в сообщении.

СБУ задержали мужчину на украинской границе и дали позывной Коля, следует из видео ФСБ. Как пояснил задержанный, ему дали три попытки, одна из них - развешивание информационных плакатов, он выполнил одно задание, а два последующих - нет. "Через месяц была вторая попытка - в Москве склады подорвать. Я не сделал вторую попытку, мне не заплатили", - уточнил задержанный, он добавил, что третья попытка была через месяц - магазины он не стал взрывать.

Мужчине объявлено, что он должен покинуть территорию России и вернуться в место жительства - в Закарпатскую область Украины, добавили в ведомстве. 

Теги:
РоссияКалужская область
© Информационное агентство ТАСС
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