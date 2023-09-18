СК завершил расследование дела бывшего заместителя главы Челябинска

Экс-чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с ущербом свыше 2,7 млн рублей,

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Челябинске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы города Владимира Слободского, который обвиняется в превышении должностных полномочий с ущербом свыше 2,7 млн рублей при утверждении разрешения на строительство многоквартирного дома. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Челябинской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области окончено уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы города Челябинска по вопросам градостроительства, обвиняемого по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Бывший заместитель главы города ожидать суда будет под домашним арестом, срок которого продлен до октября 2023 года", - сказано в сообщении.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые сопровождали расследование уголовного дела. В ходе следствия было установлено, что весной 2018 года заместитель главы, действуя из личной заинтересованности, подписал разрешение на возведение 10-этажного жилого дома. При этом он достоверно знал, что у коммерческой организации нет законных оснований для получения разрешения на строительство. Незаконные действия причинили значительный ущерб в особо крупном размере - более 2,7 млн рублей.

В пресс-центре областной прокуратуры сообщили журналистам, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по расследованному делу.