Суд вынес приговор по делу о захвате заложников в банке Астаны

Алихана Мурадова приговорили к семи годам и шести месяцам лишения свободы

АСТАНА, 18 сентября. /ТАСС/. Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к семи с половиной годам тюрьмы Алихана Мурадова, захватившего в июне заложников в отделении банка Kaspi Bank в столице Казахстана.

"Признать Алихана Мурадова виновным и назначить ему наказание семь лет и шесть месяцев лишения свободы", - сказал судья Абинур Карабаев. Мурадов осужден по статье о захвате заложников.

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники семерых сотрудников банковского отделения в центре города. В результате проведенного полицией штурма злоумышленник был задержан, все заложники освобождены. Никто не пострадал. Задержанный с 2013 года состоит на учете в наркодиспансере.