В Хмельницкой области сообщили о двух взрывах и пожаре на предприятии

Согласно заявлению областной администрации, повреждена железнодорожная колея

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Два взрыва с последующим возгоранием произошли на территории промышленного предприятия в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"Два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован", - говорится в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что повреждена железнодорожная колея. "Начаты восстановительные работы", - добавили в администрации.

Рано утром воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины. Сообщалось о взрывах в Одесской и Хмельницкой областях.